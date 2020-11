Grande Fratello Vip, si sa già il vincitore? "Chi la spunta", fonti sicure dal cuore Mediaset (Di sabato 21 novembre 2020) In occasione dei suoi 70 anni, Cine34, un canale che trasmette film 24 ore al giorno, ha dedicato, martedì 17 novembre a Carlo Verdone, una serie di suoi film. È andato in onda Un sacco bello e Bianco Rosso e Verdone. Difficile ragionare su questa edizione del Grande Fratello Vip, che indiscutibilmente ottiene buoni ascolti e che, altrettanto indiscutibilmente, si muove tra ospiti non eccezionali. Talvolta, penso che Alfonso Signorini potrebbe fermarsi a parlare con quelli che sono usciti dalla casa del Grande Fatello e assistono, insieme al pubblico, alla puntata. Mi chiedono: «Chi vincerà?». Sono solito rispondere: «Maria Teresa Ruta», perché, comunque, ci mette anima e passione. Sempre riguardo al Grande Fratello Vip, mi chiedo perché facciano entrare persone gradevoli ma del tutto sconosciute, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) In occasione dei suoi 70 anni, Cine34, un canale che trasmette film 24 ore al giorno, ha dedicato, martedì 17 novembre a Carlo Verdone, una serie di suoi film. È andato in onda Un sacco bello e Bianco Rosso e Verdone. Difficile ragionare su questa edizione delVip, che indiscutibilmente ottiene buoni ascolti e che, altrettanto indiscutibilmente, si muove tra ospiti non eccezionali. Talvolta, penso che Alfonso Signorini potrebbe fermarsi a parlare con quelli che sono usciti dalla casa delFatello e assistono, insieme al pubblico, alla puntata. Mi chiedono: «Chi vincerà?». Sono solito rispondere: «Maria Teresa Ruta», perché, comunque, ci mette anima e passione. Sempre riguardo alVip, mi chiedo perché facciano entrare persone gradevoli ma del tutto sconosciute, che ...

trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - Patrizi37284092 : RT @magicawaitsforu: Grande fratello: ragazzi tutti in salotto. Tommaso: che tono oh è incazzato. Stefania: si, è un po' incazzato. Grande… - lello74d : Che fine ha fatto il Grande Fratello sull’app di Mediaset? Io non voglio vederlo su Extra che è un continuo con la pubblicità #gfvip -