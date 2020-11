Continua l’emergenza Covid alla Casa Bianca | positivo Don jr

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 21 novembre 2020)con Don jral virus. Il figlio maggiore del presidente ha reso pubblica la notizia con una nota in cui afferma di essere asintomatico e in auto isolamento in un cottage dove segue le indicazioni dei medici della. LEGGI ANCHE > Video shock di Trump: “Iluna benedizione di Dio” Don jre l’outbreak tra i senatori repubblicani La notizia di Don jralè stata riportata da Bloomberg News e Cnn, per poi essere confermata dallo stesso primogenito del presidente, come detto asintomatico e già in isolamento in un cottage. Il contagio di Don jr, che a luglio aveva evitato ...