Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini e Samuel Peron: la coppia inedita incanta (Di sabato 21 novembre 2020) Nella finale di Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini si è esibita al fianco di un maestro d’eccezione: Samuel Peron. Il forfait di Maykel Fonts ha scombussolato i piani e la concorrente si è così ritrovata un nuovo partner di ballo. L’esibizione ha portato ad uno scroscio di applausi e di cori e anche i giudizi sono stati molto entusiasti. Tutti, tranne Selvaggia Lucarelli. Alessandra Mussolini e il forfait di Maykel Fonts A Ballando con le stelle è stata una delle protagoniste indiscusse, e non solo per le sue esibizioni e il feeling instaurato con il partner Maykel Fonts. Alessandra Mussolini ha dato tutta se stessa nel corso di questa edizione, ma ha dovuto spesso fare i ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 21 novembre 2020) Nella finale dicon lesi è esibita al fianco di un maestro d’eccezione:. Il forfait di Maykel Fonts ha scombussolato i piani e la concorrente si è così ritrovata un nuovo partner di ballo. L’esibizione ha portato ad uno scroscio di applausi e di cori e anche i giudizi sono stati molto entusiasti. Tutti, tranne Selvaggia Lucarelli.e il forfait di Maykel Fonts Acon leè stata una delle protagoniste indiscusse, e non solo per le sue esibizioni e il feeling instaurato con il partner Maykel Fonts.ha dato tutta se stessa nel corso di questa edizione, ma ha dovuto spesso fare i ...

milly_carlucci : Si scende in pista in finale con le unghie affilate! La rumba di @ElisaIsoardi e @TodaroOfficial @Ballando_Rai… - milly_carlucci : Scende in pista l’ultima coppia con un ballo ricco di cuore e sentimento, vediamo insieme la rumba di @GillesRocca… - Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - nina6luna : @Ballando_Rai @GillesRocca @LandoLucrezia Lucrezia la ballerina più sexi di ballando stupenda ??e in coppia con Gill… - giampiero661MJ : RT @milly_carlucci: Scende in pista l’ultima coppia con un ballo ricco di cuore e sentimento, vediamo insieme la rumba di @GillesRocca e @L… -