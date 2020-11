Amici | Sergio Sylvestre rivive il momento più intenso ed emozionante – Video

Leggi su chenews

(Di sabato 21 novembre 2020) Torna il pomeridiano diuno dei momenti più emozionanti trascorsi al talent. L’emozione è ancora palpabile, Fonte foto: Instagram (@official)Sabato 21 novembre torna in tv il pomeridiano di, il talent show condotto da Maria De Filippi, uno dei più amati in assoluto dal pubblico. Da tantissimi anni, il programma, oltre ad essere seguito da tantissimi fan, è una vera e propria fucina di talenti: cantanti che si sono affermati come veri e propri leader nel panorama musicale italiano. Uno di questi è senza dubbio. Il ‘gigante buono’, alto 2.08 m, ha partecipato come concorrente alla quindicesima ...