‘Amici 20’ | puntata del 21 11 20

(Di sabato 21 novembre 2020) Si è appena concluso il secondo appuntamento del sabato pomeriggio con Amici 20. Ogni ragazzo dopo l’esibizione si è dovuto mettere davanti ai prof per sapere se veniva confermato o meno. I professori potranno sostituire i ragazzi se durante i casting che stanno proseguendo troveranno qualcuno di più meritevole. Ogni prof può sostituire solo gli allievi che fanno parte del suo team, però tutti possono decidere di mandare qualcuno in sfida. Fanno parte del team di Rudy Zerbi, Arianna Gianfelici, Sangiovanni, Esa Abrate, Evandro e Leonardo La Macchia. Con Veronica Peparini ci sono invece Giulia Stabile e Samuele Barbetta. Nel team di Lorella Cuccarini Riccardo Guarnaccia, Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. In quello di Arisa ci sono Giulio Musca, Raffaele Renda, Letizia Bertoldi e Kika. Infine con Anna Pettinelli c’è Aka7even. Si è quindi esibita con una rumba Martina. Lorella ha ...