Addio mamma Angela, morta di Covid al Pronto soccorso: “Devastati” (Di sabato 21 novembre 2020) Lutto a Barletta per la prematura scomparsa di Antonella AbbatAngela. La donna aveva solo 41 anni e stava lottando contro il coronavirus. Antonia è morta nell’ospedale di Barletta dove ha dovuto attendere 11 ore prima di ottenere un posto letto. La donna, mamma di un bambino di 14 mesi, ha iniziato a manifestare i primi sintomi del coronavirus la scorsa settimana. Aveva iniziato ad accusare tosse e febbre e all’inizio le sue condizioni erano sembrate gestibili in un primo momento, ma poi sono peggiorate.



Come riporta ‘Il Gazzettino’, dopo il peggioramento i familiari l’hanno portata all’ospedale di Trani, dove viveva Antonia, ma la struttura non era attrezzata così è stata trasferita a Barletta, ma è rimasta in attesa per 11 ore in Pronto soccorso per assenza di posti letto.



Lutto a Barletta per la prematura scomparsa di Antonella Abbatangela. La donna aveva solo 41 anni e stava lottando contro il coronavirus. Antonia è morta nell'ospedale di Barletta dove ha dovuto attendere 11 ore prima di ottenere un posto letto. La donna, mamma di un bambino di 14 mesi, ha iniziato a manifestare i primi sintomi del coronavirus la scorsa settimana. Aveva iniziato ad accusare tosse e febbre e all'inizio le sue condizioni erano sembrate gestibili in un primo momento, ma poi sono peggiorate. Come riporta 'Il Gazzettino', dopo il peggioramento i familiari l'hanno portata all'ospedale di Trani, dove viveva Antonia, ma la struttura non era attrezzata così è stata trasferita a Barletta, ma è rimasta in attesa per 11 ore in Pronto soccorso per assenza di posti letto.

Il papà Lucio Bonaretti, la mamma Silvia e la sorella Aurora, positivi al Covid, hanno dovuto assistere al funerale da casa ...

«Sarà un Natale sobrio» si ripete in Italia da settimane: niente mercatini, cenoni ed autostrade piene ad esempio. E comunque auguri ...

