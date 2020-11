Xbox Series S per il TIME è una delle migliori invenzioni del 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo PlayStation 5, annoverata tra le migliori invenzioni del 2020, ora anche la sorella minore di Xbox Series X, Xbox Series S entra nell'elenco stilato del TIME, etichettata come "un grande upgrade per i giocatori". Nell'articolo il TIME afferma: "La nuova console del gigante della tecnologia è più di un semplice dispositivo di gioco di nuova generazione: è la base per quello che potrebbe diventare il Netflix dei videogiochi". Secondo quanto riportato, l'arma segreta di Xbox Series S è proprio Xbox Game Pass il servizio in abbonamento in cui nuovi successi come Halo Infinite appariranno lo stesso giorno del loro lancio. Il sito infine ricorda che tutti questi giochi appariranno ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo PlayStation 5, annoverata tra ledel, ora anche la sorella minore diX,S entra nell'elenco stilato del, etichettata come "un grande upgrade per i giocatori". Nell'articolo ilafferma: "La nuova console del gigante della tecnologia è più di un semplice dispositivo di gioco di nuova generazione: è la base per quello che potrebbe diventare il Netflix dei videogiochi". Secondo quanto riportato, l'arma segreta diS è proprioGame Pass il servizio in abbonamento in cui nuovi successi come Halo Infinite appariranno lo stesso giorno del loro lancio. Il sito infine ricorda che tutti questi giochi appariranno ...

