Vite al limite…e poi su Real Time: stasera la storia di Jennifer e Marissa Jess (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giorno 11 giugno 2018 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 6 di Vite al limite con protagonisti Jennifer e Marissa Jess. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una madre e una figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e anche problemi di droga. Ma la storia avrà un lieto fine. Vite al limite – Jennifer e Marissa Jess Jennifer e Marissa, le protagoniste, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi della cura con il ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giorno 11 giugno 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la undicesima puntata della stagione 6 dial limite con protagonisti. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una madre e una figlia che ne hanno passate di tutti i colori: due mariti violenti, violenze sessuali e anche problemi di droga. Ma laavrà un lieto fine.al limite –, le protagoniste, hanno rispettivamente 39 e 42 anni, vivono a Houston nello stato del Texas, e all’inizio del loro percorso pesano 289 e 260 kg. Durante i 12 mesi della cura con il ...

lunatiqe : tw / cesso allagato ero in cucina a guardare Vite al limite quando sento uno strano fischio (tipo teiera sul fuoco… - zazoomblog : Vite al limite Diana Bunch: la sua storia e com’è adesso - #limite #Diana #Bunch: #storia #com’è - MaurChiur : #Miozzo : Natale non sarà liberi tutti, ma ristoranti e negozi a una semi normalità - ?? fate pace col cervello che… - ExpoVitto : @_Cinico2_ @AndreC198 Allora Sig. @_Cinico2_ qual'è il suo limite? Numericamente, se 2000 deceduti in tre giorni no… - SteMerlo : @tizianoscara84 Qualsiasi cosa è meglio! Ma vite al limite è anche interessante! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite…e Imposta di bollo conto corrente 2020: come funziona e come evitare il pagamento Gooruf