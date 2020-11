Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in recovery Plan di Rita vedrai entro i tempi stabiliti stiamo lavorando con grande intensità e siamo in una interlocuzione con la Commissione Europea come altri paesi nessun paese ha presentato il piano finale stanno tutti lavorando con la commissione per affinare i denti Noi non stiamo facendo piuttosto intensamente lo ha detto il ministro dell’economia Gualtieri ribadendo che negoziato europeo per superare i 20 di Ungheria e Polonia può risolversi a dicembre al consiglio dei ministri di oggi altre 1,3 e 1,4 miliardi nel fondo che consente di finanziare Ristori in automatico le regioni che peggiorano di fascia nelle misure di contenimento del virus Sportitalia dialogo responsabile sullo scostamento ma non è un allargamento sulla maggiore in Italia già prima ...