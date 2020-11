Serie A, Cassano: “L’Inter vincerà lo Scudetto, ha tecnico e organico più forte” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Lo Scudetto lo vincerà l’Inter, ha l’organico più forte ed è allenata dal tecnico più bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo“. È questo il pensiero di Antonio Cassano che vede l’Inter di Antonio Conte come favorita numero uno nella lotta Scudetto. “Dubito che il Milan possa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro – ha detto l’ex calciatore di Inter e Milan tra le tante -. L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di recuperare al 100 per cento Ilicic. A quel punto sarà un problema per tutti affrontarla e batterla. Ora è un po’ più leggibile“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) “Lolol’Inter, ha l’più forte ed è allenata dalpiù bravo del campionato. Un valore aggiunto che si potrà rivelare decisivo“. È questo il pensiero di Antonioche vede l’Inter di Antonio Conte come favorita numero uno nella lotta. “Dubito che il Milan possa continuare al ritmo che ha tenuto fino a poco tempo fa. Se arriverà nelle prime 4 avrà fatto un capolavoro – ha detto l’ex calciatore di Inter e Milan tra le tante -. L’outsider sarà l’Atalanta, a patto di recuperare al 100 per cento Ilicic. A quel punto sarà un problema per tutti affrontarla e batterla. Ora è un po’ più leggibile“. SportFace.

