“Ricomincio da qui” UeD | Ida Platano lo ha fatto davvero | il messaggio è per Riccardo Guarnieri Più chiaro di così…

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nei giorni scorsi Idaè tornata tra le pagine del gossip. Chiusa da tempo la storia con, la ex dama storica di Uomini e Donne avrebbe voltato pagina stando alla segnalazione di Amedeo Venza. Una voce infondata che la stessa Idaha smentito nel giro di poche ore confermando che al momento non c’è nessuno nella sta vita se non suo figlio. La delusione per la fine della storia conè, del resto, ancora cocente. “Ho toccato il fondo e ho deciso di farmi seguire da una psicologa”, aveva ammesso Idaammettendo poi di seguire una terapia basata sul metodo dei livelli, l’MdL. Di rivederla in studio per non ora non se ne parla ma è la stessa Idaa non chiudere del tutto la porta. “Non ora, ma ...