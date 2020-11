Regina Elisabetta e principe Filippo: anniversario di nozze in isolamento (Di venerdì 20 novembre 2020) Elisabetta e Filippo: 73 anni d'amore in 73 foto sfoglia la gallery Un altro record per la Regina Elisabetta: il 20 novembre 2020 celebra 73 anni di matrimonio con il principe Filippo. Lei ha 94 anni, lui 99. Nessun reale europeo ha mai totalizzato tanti anni insieme: è la storia d’amore più lunga e solida mai raggiunta da nessun monarca vivente al mondo. Il “sì” il 20 novembre 1947 a Westminster. Le nozze vengono trasmesse dalla Bbc e seguite da 200 milioni di persone. La coppia festeggerà isolata nel ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020): 73 anni d'amore in 73 foto sfoglia la gallery Un altro record per la: il 20 novembre 2020 celebra 73 anni di matrimonio con il. Lei ha 94 anni, lui 99. Nessun reale europeo ha mai totalizzato tanti anni insieme: è la storia d’amore più lunga e solida mai raggiunta da nessun monarca vivente al mondo. Il “sì” il 20 novembre 1947 a Westminster. Levengono trasmesse dalla Bbc e seguite da 200 milioni di persone. La coppia festeggerà isolata nel ...

