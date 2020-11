Piazza San Carlo, pm chiede per Appendino 1 anno e 8 mesi (Di venerdì 20 novembre 2020) Torino, 20 nov. - (Adnkronos) - Un anno e otto mesi per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose nell'ambito del processo per i Durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il fuggi fuggi della folla, assiepata davanti al maxi schermo, a seguito di un'ondata di panico collettivo provocò il ferimento di oltre 1500 persone e due vittime, Erika Pioletti deceduta una decina di giorni dopo e Marisa D'Amato, rimasta tetraplegica e deceduta nel gennaio 2019. Con la sindaca, che ha scelto il rito abbreviato, sono imputati l'allora questore di Torino, Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto della prima cittadina, Paolo Giordana, Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino, ente incaricato di organizzare l'evento di Piazza e l'architetto Enrico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Torino, 20 nov. - (Adnkronos) - Une ottoper la sindaca di Torino, Chiara, imputata per disastro, omicidio e lesioni colpose nell'ambito del processo per i Durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il fuggi fuggi della folla, assiepata davanti al maxi schermo, a seguito di un'ondata di panico collettivo provocò il ferimento di oltre 1500 persone e due vittime, Erika Pioletti deceduta una decina di giorni dopo e Marisa D'Amato, rimasta tetraplegica e deceduta nel gennaio 2019. Con la sindaca, che ha scelto il rito abbreviato, sono imputati l'allora questore di Torino, Angelo Sanna, l'ex capo di gabinetto della prima cittadina, Paolo Giordana, Maurizio Montagnese, ex presidente di Turismo Torino, ente incaricato di organizzare l'evento die l'architetto Enrico ...

