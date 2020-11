“Peccato | era brava con la lingua” La squallida vignetta del “Fatto” su Laura Ravetto alla Lega

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 novembre 2020) Una vergognosa, che gioca con malizia becera sulla lingua, da usare per “lecchinare” Berusconi che per fare altro… Il “Fatto Quotidiano” non si smentisce e pur di attaccare Matteo Salvini non esita a scherzare, con metafore sessuali, sul nuovo arrivo della, che da Forza Italia è passata col Carroccio. Lache mostriamo non lascia spazio all’immaginazione: si parla della lingua della. E chi vuol capire, capisca. Lanon pubblica lasul suo profilo Twitter, ma ironizza sui giornali che la criticano perché… è passata con Salvini. “Se ?? fosse passata con Calenda o con Renzi non sarebbe definita l”amazzone” ma la “statista”…”, fa notare un suo sostenitore. Il marito della ...