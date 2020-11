Negazionisti in Porsche inseguono ambulanza ed aggrediscono infermieri: arriva la denuncia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora un episodio increscioso che dovrebbe farci molto riflettere, quello al quale abbiamo assistito in queste ore a causa dei soliti Negazionisti Covid a Torino. Un episodio che almeno in parte ricorda quello di alcuni giorni fa, che vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, a testimonianza del fatto che alcune idee distorte sul virus, e più in particolare sul personale sanitario in Italia, siano ormai diffuse e non isolate. Facciamo dunque ordine con le informazioni disponibili sull’aggressione ad alcuni infermieri. Ora i Negazionisti viaggiano in Porsche ed aggrediscono infermieri Ci sono conferme, infatti, sulla versione dei fatti riportata nella giornata di giovedì da Fanpage. A Torino, due Negazionisti hanno pensato di inseguire ... Leggi su bufale (Di venerdì 20 novembre 2020) Ancora un episodio increscioso che dovrebbe farci molto riflettere, quello al quale abbiamo assistito in queste ore a causa dei solitiCovid a Torino. Un episodio che almeno in parte ricorda quello di alcuni giorni fa, che vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, a testimonianza del fatto che alcune idee distorte sul virus, e più in particolare sul personale sanitario in Italia, siano ormai diffuse e non isolate. Facciamo dunque ordine con le informazioni disponibili sull’aggressione ad alcuni. Ora iviaggiano inedCi sono conferme, infatti, sulla versione dei fatti riportata nella giornata di giovedì da Fanpage. A Torino, duehanno pensato di inseguire ...

fanpage : Torino, negazionisti in Porsche seguono ambulanza da un malato: “Girate a vuoto, create il panico” - clikservernet : Negazionisti in Porsche inseguono ambulanza ed aggrediscono infermieri: arriva la denuncia - Noovyis : (Negazionisti in Porsche inseguono ambulanza ed aggrediscono infermieri: arriva la denuncia) Playhitmusic - - lauragilli65 : RT @68bolero: Le mazzate, Mannaggialaputtana. Torino, negazionisti in Porsche seguono ambulanza da un malato: Girate a vuoto, create il p… - GPaulicelli : Che dire... a questi livelli l’unica soluzione è il kalashnikov! -

Ultime Notizie dalla rete : Negazionisti Porsche Torino, negazionisti in Porsche seguono ambulanza da un malato: “Girate a vuoto, create il panico” Fanpage.it Torino, negazionisti inseguono ambulanza: infermieri aggrediti

Due negazionisti del coronavirus hanno inseguito un’ambulanza con un Suv di grossa cilindrata fino a casa di un paziente positivo, poi hanno insultato e ...

Torino, negazionisti in Porsche seguono ambulanza da un malato: “Girate a vuoto, create il panico”

Il pomeriggio dell’8 novembre due negazionisti a bordo di una Porsche Cayenne si sono accodati a un’ambulanza seguendola fin sotto casa ...

Due negazionisti del coronavirus hanno inseguito un’ambulanza con un Suv di grossa cilindrata fino a casa di un paziente positivo, poi hanno insultato e ...Il pomeriggio dell’8 novembre due negazionisti a bordo di una Porsche Cayenne si sono accodati a un’ambulanza seguendola fin sotto casa ...