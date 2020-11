Mascherina durante l’ora di ginnastica: esplode la protesta dei genitori a Savona (Di venerdì 20 novembre 2020) I genitori di una scuola di Savona protestano contro le decisioni riguardanti l'obbligatorietà della Mascherina di protezione durante l'ora di educazione fisica. Attualmente, lo ricordiamo, non c'è nessuna disposizione ministeriali, ma ogni singola realtà decide in autonomia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) Idi una scuola dino contro le decisioni riguardanti l'obbligatorietà delladi protezionel'ora di educazione fisica. Attualmente, lo ricordiamo, non c'è nessuna disposizione ministeriali, ma ogni singola realtà decide in autonomia. L'articolo .

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Sul web spopolano le foto del presidente ligure Giovanni Toti senza mascherina durante un’affol… - orizzontescuola : Mascherina durante l’ora di ginnastica: esplode la protesta dei genitori a Savona - RenzoCianchetti : RT @doluccia16: La curva si sta appiattendo. Per Natale CI CONCEDERANNO di fare shopping e di fare qualche cena in famiglia? A gennaio ci d… - galata_mf : RT @doluccia16: La curva si sta appiattendo. Per Natale CI CONCEDERANNO di fare shopping e di fare qualche cena in famiglia? A gennaio ci d… - kuzzi79 : RT @doluccia16: La curva si sta appiattendo. Per Natale CI CONCEDERANNO di fare shopping e di fare qualche cena in famiglia? A gennaio ci d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherina durante Mascherina durante l’ora di ginnastica: esplode la protesta dei genitori a Savona Orizzonte Scuola A Genova i poveri non rispettano le distanze e fanno la coda senza mascherina, multati, in Toscana verificate alcune violazioni

Saracinesche a metà, si dichiara l'asporto, ma si consente il consumo , gli assembramenti nella coda per la mensa dei poveri, puniti dai vigili, sono stati segnalati dai residenti ...

"Ospedale, le protezioni ci sono"

Gli infermieri chiedono mascherine Ffpp2, per proteggersi dal rischio Covid (anziché le comuni chirurgiche), e tamponi periodici per tutto il personale. Una battaglia che i sindacati stanno portando a ...

Saracinesche a metà, si dichiara l'asporto, ma si consente il consumo , gli assembramenti nella coda per la mensa dei poveri, puniti dai vigili, sono stati segnalati dai residenti ...Gli infermieri chiedono mascherine Ffpp2, per proteggersi dal rischio Covid (anziché le comuni chirurgiche), e tamponi periodici per tutto il personale. Una battaglia che i sindacati stanno portando a ...