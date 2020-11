Luciano Ligabue feat Elisa-Volente o Nolente: ascolta l’inedito (Di venerdì 20 novembre 2020) Da oggi, venerdì 20 novembre, è in radio e in digitale il brano di Luciano Ligabue feat Elisa-Volente o Nolente, l’inedito contenuto nel nuovo progetto discografico in uscita il 4 dicembre: il disco di inediti 7 e la raccolta 77+7. Il brano parla di sogni e di aspirazioni rinchiusi in un tempo dominato dalla paura e dall’ansia, dove sperare è già un miracolo. La libertà e la creatività non si può legare, ma deve uscire fuori per far viaggiare con la fantasia, la canzone è un inno alla speranza. Luciano Ligabue feat Elisa-Volente o Nolente: cosa racconta il brano? I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, così cantava Cenerentola prima di incontrare il suo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Da oggi, venerdì 20 novembre, è in radio e in digitale il brano dicontenuto nel nuovo progetto discografico in uscita il 4 dicembre: il disco di inediti 7 e la raccolta 77+7. Il brano parla di sogni e di aspirazioni rinchiusi in un tempo dominato dalla paura e dall’ansia, dove sperare è già un miracolo. La libertà e la creatività non si può legare, ma deve uscire fuori per far viaggiare con la fantasia, la canzone è un inno alla speranza.: cosa racconta il brano? I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor, così cantava Cenerentola prima di incontrare il suo ...

