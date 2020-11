Liquidazione piccole banche, Ok UE a schema temporaneo Italia (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione europea allo schema dell’Italia di Liquidazione di piccole banche in affanno, definite come aventi un ammontare massimo di asset pari a 5 miliari di euro. In un comunicato, l’esecutivo comunitario spiega di aver concesso l’autorizzazione per 12 mesi a partire da oggi. Lo schema – si legge – facilita il compito delle autorità quanto riscontrano che la risoluzione di una banca, ammissibile al fallimento, non va nell’interesse pubblico e per questo la mettono in Liquidazione coatta amministrativa. Bruxelles precisa che in base a questo meccanismo, lo Stato potrà “sostenere” la cessione di attivi e passivi di una banca in difficoltà a un’altra banca. L’acquirente verrà selezionato sulla base di una procedura competitiva e ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Semaforo verde della Commissione europea allodell’didiin affanno, definite come aventi un ammontare massimo di asset pari a 5 miliari di euro. In un comunicato, l’esecutivo comunitario spiega di aver concesso l’autorizzazione per 12 mesi a partire da oggi. Lo– si legge – facilita il compito delle autorità quanto riscontrano che la risoluzione di una banca, ammissibile al fallimento, non va nell’interesse pubblico e per questo la mettono incoatta amministrativa. Bruxelles precisa che in base a questo meccanismo, lo Stato potrà “sostenere” la cessione di attivi e passivi di una banca in difficoltà a un’altra banca. L’acquirente verrà selezionato sulla base di una procedura competitiva e ...

