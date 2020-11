Le Iene | Ambra Angiolini | “Mi dicevano ‘rifattona’ | ma in realtà ero bulimica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Con la bulimia ci si deforma. Mi, ma innon ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti”. A dirlo èche, ospite de Le, ha parlato a cuore aperto della bulimia contro cui ha lottato, un’esperienza che l’ha segnata per sempre e che ha avuto la forza di raccontare in un libro, InFame. Una malattia da cui è riuscita a uscire solo “quando ho capito che il mio unico specchio era l’acquetta del water“. “Che differenza c’è tra bulimia e anoressia? In una direzione si mangia tantissimo e poi si cerca di procurarsi il vomito. Nell’altra si smette di avere a che fare con il nutrimento”, ha spiegato l’attrice.ha iniziato a soffrire di bulimia a 15 anni: “Avevo preso spunto da un film, aveva ...