Lazio, Luiz Felipe positivo al Coronavirus: è asintomatico (Di venerdì 20 novembre 2020) Luiz Felipe è risultato positivo al Coronavirus, sebbene sia asintomatico e dunque attualmente fuori pericolo. Ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, nel corso della conferenza stampa pre-Crotone. Il calciatore brasiliano salterà dunque la trasferta calabrese che vedrà impegnati i biancocelesti, un allarme in più per i capitolini dopo l’assenza forzata di Milinkovic Savic, anch’egli positivo al Covid-19. Di seguito le parole di Inzaghi: “Ovviamente c’è del malcontento per la positività di Milinkovic in Nazionale. Non si tratta solo della Lazio, anche squadre Inter, Cagliari e Milan sono state colpite. Luiz Felipe è asintomatico e spero che possa raggiungerci al più presto”. ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020)è risultatoal, sebbene siae dunque attualmente fuori pericolo. Ad annunciarlo è stato Simone Inzaghi, allenatore della, nel corso della conferenza stampa pre-Crotone. Il calciatore brasiliano salterà dunque la trasferta calabrese che vedrà impegnati i biancocelesti, un allarme in più per i capitolini dopo l’assenza forzata di Milinkovic Savic, anch’eglial Covid-19. Di seguito le parole di Inzaghi: “Ovviamente c’è del malcontento per la positività di Milinkovic in Nazionale. Non si tratta solo della, anche squadre Inter, Cagliari e Milan sono state colpite.e spero che possa raggiungerci al più presto”. ...

