Juventus Cagliari probabili formazioni – Torna la Serie A. Dopo una pausa Nazionali che ha permesso alla Juve di recuperare qualche pezzo, anche se ha perso due pilastri come Bonucci e Chiellini. La Juve di Pirlo deve superare la delusione per il pari maturato all'ultimo secondo contro la Lazio: avversario dei bianconeri nell'ottavo turno di Serie A è il Cagliari. Si sfideranno Sabato sera alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. Juventus Cagliari probabili formazioni, chi gioca Pirlo con qualche assente di troppo in difesa: Chiellini out così come Bonucci, potrebbe quindi toccare subito a De Ligt, al rientro dopo un lungo stop causa operazione alla spalla, al fianco di Demiral. Chiesa è tornato in ...

Conclusi gli impegni col Portogallo, CR7 si prepara a guidare la Juventus contro il Cagliari. E per la prima volta potrebbe anche indossare la fascia da capitano, vista l'indisponibilità in ...

Juventus Cagliari probabili formazioni, Pirlo lancia Buffon e Arthur dal 1'

La Juve di Pirlo deve superare la delusione per il pari maturato all’ultimo secondo contro la Lazio: avversario dei bianconeri nell’ottavo turno di Serie A è il Cagliari. Si sfideranno Sabato sera all ...

Conclusi gli impegni col Portogallo, CR7 si prepara a guidare la Juventus contro il Cagliari. E per la prima volta potrebbe anche indossare la fascia da capitano, vista l'indisponibilità in ...