"Io Briatore non lo sposerei mai". Barbara D'Urso, una clamorosa cannonata su Flavio (ed Elisabetta Gregoraci) (Di venerdì 20 novembre 2020) "Io Flavio Briatore non lo sposerei mai". Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 su Canale 5 spiazza tutti. Si sta parlando di Grande Fratello Vip ed Elisabetta Gragoraci, ex del manager. Ospite di Carmelita è Flavia Vento, che a proposito delle mille polemiche sulla showgirl argentina è tranchant: "Io capisco solo una cosa…Che sono tutte invidiose che Elisabetta Gregoraci si è sposata con Flavio Briatore... E' un dato di fatto, rosicano". Un giudizio che non trova per nulla d'accordo la D'Urso. Poco prima, il tema del giorno era Selvaggia Roma, la grande provocatrice che da quando è entrata nella casa, una settimana fa, ha individuato proprio nella Gregoraci il suo bersaglio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) "Ionon lomai".D'a Pomeriggio 5 su Canale 5 spiazza tutti. Si sta parlando di Grande Fratello Vip edGragoraci, ex del manager. Ospite di Carmelita è Flavia Vento, che a proposito delle mille polemiche sulla showgirl argentina è tranchant: "Io capisco solo una cosa…Che sono tutte invidiose chesi è sposata con... E' un dato di fatto, rosicano". Un giudizio che non trova per nulla d'accordo la D'. Poco prima, il tema del giorno era Selvaggia Roma, la grande provocatrice che da quando è entrata nella casa, una settimana fa, ha individuato proprio nellail suo bersaglio ...

smoking_wendy : Ragazzi non mi sembra vero. Non è andata per niente male. Pier ci ha fanno ma figura magnifica. Se non fosse stato… - thefakeandy : RT @Barbara73284945: #eligreg #GFVIP sta eligreg deve scendere dal piedistallo! Basta! Se non era per Briatore stava veramente alla sagra d… - diamonds_chiara : RT @Barbara73284945: #eligreg #GFVIP sta eligreg deve scendere dal piedistallo! Basta! Se non era per Briatore stava veramente alla sagra d… - Ronnie78191819 : ORGOGLIOSA DI AVERTI SOSTENUTO DALL'INIZIO, SEI UN GRANDE UOMO E BEATA CHI TI SI PIGLIA PIERRRRRRRRR ALTRO CHE BRIA… - odalysio : RT @Barbara73284945: #eligreg #GFVIP sta eligreg deve scendere dal piedistallo! Basta! Se non era per Briatore stava veramente alla sagra d… -