In coda alla mensa dei poveri creano assembramento, multati (Di venerdì 20 novembre 2020) Dura lex, sed lex recita il brocardo. E a rispettare la legge ma, soprattutto a pagare le sanzioni, devono essere anche quelli che sono in coda per ritirare un pasto alla mensa dei poveri. Succede a Genova in tempi di pandemia, in via Prè, nel cuore del centro storico, strada un tempo zona franca per contrabbandieri e prostitute, via 'cantata' da Fabrizio De André.Gli agenti della polizia municipale hanno multato diverse persone in coda che creavano un assembramento, alcuni erano senza mascherine, mentre si trovavano davanti l'associazione Veriamici, che da tempo si occupa di aiutare gli ultimi del quartiere.Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose lamentele di residenti e comitati. Anche perché la strada si interseca con la zona dello spaccio e capita che spesso i pusher si ...

