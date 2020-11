GF Vip, perché Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma si odiano (Di venerdì 20 novembre 2020) I rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma sono davvero molto tesi. Ma perché le due si odiano così tanto? Nella Casa del “Grande Fratello Vip” questo è un momento tutt’altro che sereno, soprattutto per la showgirl Elisabetta Gregoraci. Da quando è entrata Selvaggia Roma come concorrente, la showgirl calabrese non riesce a trovare la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) I rapporti trasono davvero molto tesi. Male due sicosì tanto? Nella Casa del “Grande Fratello Vip” questo è un momento tutt’altro che sereno, soprattutto per la showgirl. Da quando è entratacome concorrente, la showgirl calabrese non riesce a trovare la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Wpico75 : @CristinaPlevani Perché questa gente la chiamate vip o famosi??? - kotohikii : rega ma chi è perché si è appena iscritto ma già si atteggia a vip - capitanwhale : @NinaRicci_us @repubblica Ma soprattutto, perché non è al grande fratello vip? - stefy91331935 : Hai capito zelletta rinchiuso in una villa insieme ad altri pseudo vip nel periodo della pandemia . Poi piange perc… - __Bread_____ : @GF_VIP_5 Raga ma Elisabetta perché? Ok che ha legato con Stefania ma -