FIGC, pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: «Determinante per l’era post-Covid» (Di venerdì 20 novembre 2020) La FIGC ha pubblicato il Bilancio Integrato del 2019 che analizza il capitale sociale, economico e valoriale che il sistema calcio rappresenta per il nostro Paese La FIGC ha pubblicato il Bilancio Integrato, che illustra i programmi di sviluppo della Federazione e i risultati raggiunti nel 2019. Ha commentare i risultati raggiunti è stato Gabriele Gravina, presidente della Federazione. «Questa edizione del Bilancio Integrato ha un valore Determinante per la programmazione dell’era post-Covid perché fotografa la dimensione e l’impatto socio-economico del calcio nel nostro Paese prima della pandemia. I ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Lahaildelche analizza il capitale sociale, economico e valoriale che il sistema calcio rappresenta per il nostro Paese Lahail, che illustra i programmi di sviluppo della Federazione e i risultati raggiunti nel. Ha commentare i risultati raggiunti è stato Gabriele, presidente della Federazione. «Questa edizione delha un valoreper la programmazione delperché fotografa la dimensione e l’impatto socio-economico del calcio nel nostro Paese prima della pandemia. I ...

gppmessineo : RT @FIGC: Pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: “Determinante per la programmazione dell’era post-Covid” - Edo_Marciano : RT @FIGC: Pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: “Determinante per la programmazione dell’era post-Covid” - OA_Sport : Calcio, la Figc ha pubblicato il bilancio integrato 2019: fatturato di circa 5 miliardi di euro - LAROMA24 : Figc, pubblicato il bilancio integrato: fatturato del calcio intorno ai 5 miliardi #AsRoma - GARCIAFEDERICOS : RT @FIGC: Pubblicato il Bilancio Integrato 2019. Gravina: “Determinante per la programmazione dell’era post-Covid” -