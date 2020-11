DR 5 0 - A listino l' 1 5 turbobenzina con cambio automatico

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 novembre 2020) A otto mesi di distanza dal debutto sul mercato, la DR 5.0 arricchisce la propria gamma con la motorizzazione 1.5da 154 CV e 210 Nm di coppia, abbinata aldoppia frizione a sei rapporti. Il prezzo dell'unico allestimento disponibile per questa versione parte da 21.900 euro, ai quali vanno aggiunti 1.000 euro per averla bifuel benzina/Gpl. Dotazione di serie arricchita. Da un punto di vista prettamente estetico, questa variante della Suv si differenzia dalla declinazione aspirata soltanto per la presenza di inedite finiture cromatiche, e grazie anche all'optional "WR color pack" da 500 euro, che prevede il tetto verniciato di nero lucido e i montanti di un colore, lucido o opaco, a scelta tra nero, bianco, rosso o due tonalità di grigio. La vettura, inoltre, aggiunge elementi alla già completa dotazione ...