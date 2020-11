Dl Ristori, come richiedere contributi (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Da oggi, e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti 'Ristori' e 'Ristori bis' per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto 'Rilancio'. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l'accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate in un comunicato. come presentare l'istanza - La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale 'Fatture e corrispettivi' dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo 'Desktop telematico'. L'autenticazione potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Da oggi, e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso aia fondo perduto previsti dai decreti '' e 'bis' per i contribuenti che non avevano presentato l'istanza al precedente contributo previsto dal decreto 'Rilancio'. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l'accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate in un comunicato.presentare l'istanza - La domanda di accesso aiva presentata via web mediante il portale 'Fatture e corrispettivi' dell'Agenzia delle Entrate oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo 'Desktop telematico'. L'autenticazione potrà ...

