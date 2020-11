Ballando Con le Stelle, svelato con chi ballerà Alessandra Mussolini: “E’ il nostro salvatore” (Di venerdì 20 novembre 2020) Non tutto è perduto per Alessandra Mussolini, esclusa dalla finale di Ballando Con le Stelle a poche ore dal coronamento del suo trionfale percorso nello show, e ora a sorpresa reintegrata in extremis da Milly Carlucci in persona. Proprio la conduttrice si è infatti esposta per la concorrente del talent, arrivando a trovare una soluzione a tempo di record per il problema di queste ore. Maykel Fonts è ufficialmente positivo, e la ballerina e politica senza un maestro non potrà esibirsi; ecco dunque che il cast del programma ha giocato l’ultima carta, permettendo così alla concorrente di correre ai ripari. E’ ancora Samuel Peron a salvare Milly Carlucci e Ballando Con le Stelle: “Si è offerto di ballare con Alessandra Mussolini” Come formalmente ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) Non tutto è perduto per, esclusa dalla finale diCon lea poche ore dal coronamento del suo trionfale percorso nello show, e ora a sorpresa reintegrata in extremis da Milly Carlucci in persona. Proprio la conduttrice si è infatti esposta per la concorrente del talent, arrivando a trovare una soluzione a tempo di record per il problema di queste ore. Maykel Fonts è ufficialmente positivo, e la ballerina e politica senza un maestro non potrà esibirsi; ecco dunque che il cast del programma ha giocato l’ultima carta, permettendo così alla concorrente di correre ai ripari. E’ ancora Samuel Peron a salvare Milly Carlucci eCon le: “Si è offerto di ballare con” Come formalmente ...

