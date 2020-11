Web Marketing Festival insieme a Chi Odia Paga: fare rete contro l'odio in rete (Di giovedì 19 novembre 2020) (Rimini, 19 novembre 2020) - Il Web Marketing Festival, il più grande Festival in Italia dedicato all'Innovazione Digitale e Sociale insieme, nella nuova edizione online, alla startup legaltech COP: contenuti formativi, campagna di sensibilizzazione e un servizio online di difesa legale digitale permanente a supporto delle vittime di odio online. Rimini, 19 Novembre 2020 - Il 19 novembre al via la nuova edizione del Web Marketing Festival che, con il claim “We Make Future”, sceglie di non arrendersi alle difficoltà della pandemia Covid-19, lanciando un evento interamente digitale che si protrarrà fino al 21 novembre: è il WMF online, già capace nel giugno scorso di raggiungere oltre un milione di utenti online. Innovazione digitale e sociale restano ancora una volta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) (Rimini, 19 novembre 2020) - Il Web, il più grandein Italia dedicato all'Innovazione Digitale e Sociale, nella nuova edizione online, alla startup legaltech COP: contenuti formativi, campagna di sensibilizzazione e un servizio online di difesa legale digitale permanente a supporto delle vittime dionline. Rimini, 19 Novembre 2020 - Il 19 novembre al via la nuova edizione del Webche, con il claim “We Make Future”, sceglie di non arrendersi alle difficoltà della pandemia Covid-19, lanciando un evento interamente digitale che si protrarrà fino al 21 novembre: è il WMF online, già capace nel giugno scorso di raggiungere oltre un milione di utenti online. Innovazione digitale e sociale restano ancora una volta ...

