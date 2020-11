Una speciale combinazione di farmaci previene l’infarto (Di giovedì 19 novembre 2020) Infarti, ictus e altre malattie cardiocircolatorie possono essere ridotte dal 20 al 40 per cento usando una speciale pillola che combina 3 diversi tipi di farmaci per la pressione e farmaci contro il colesterolo. La pillola è assumibile da sola o combinata all’aspirina. Lo studio è stato condotto in 89 centri di nove paesi, coordinato mondialmente dal Population Health Research. “Questo farmaco è una rivoluzione. Potremo salvare milioni di vite grazie ad esso,” ha detto Salim Yusuf, ricercatore co-principale nello studio e professore di medicina alla McMaster University. Essendo una delle cause di morte più comuni, la malattia cardiovascolare conta ogni anno 18 milioni di persone. Senza contare che ogni anno più di 40 milioni di persone vengono colpite da infarto con tutto quello che ne consegue. “La nostra pillola ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Infarti, ictus e altre malattie cardiocircolatorie possono essere ridotte dal 20 al 40 per cento usando unapillola che combina 3 diversi tipi diper la pressione econtro il colesterolo. La pillola è assumibile da sola o combinata all’aspirina. Lo studio è stato condotto in 89 centri di nove paesi, coordinato mondialmente dal Population Health Research. “Questo farmaco è una rivoluzione. Potremo salvare milioni di vite grazie ad esso,” ha detto Salim Yusuf, ricercatore co-principale nello studio e professore di medicina alla McMaster University. Essendo una delle cause di morte più comuni, la malattia cardiovascolare conta ogni anno 18 milioni di persone. Senza contare che ogni anno più di 40 milioni di persone vengono colpite da infarto con tutto quello che ne consegue. “La nostra pillola ...

