Traffico Roma del 19-11-2020 ore 15 | 30

(Di giovedì 19 novembre 2020) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento Buona giornata da Simona Cerchiara a causa di un incidente rallentato un tratto della tangenziale disagi verso lo stadio tra la Salaria e Tor di Quinto intanto sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione lavori stanno provocando incolonnamenti in direzione Fidene raccordo anulare per lavori di congestionato ilnella zona di Colleverde ripercussioni sulla via Nomentana sulla Palombarese e anche in via d’Aquino fuoricode sulla via Flaminia all’altezza del Bivio per Sacrofano e code sulla Pontina tra Castelno e Pomezia a causa di lavori per quanto riguarda le notizie di trasporto pubblico chiusa la stazione Flaminio della metro a In conclusione Con l’invito restiamo a distanza ricordiamo che la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero ...