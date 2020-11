Strascichi sulle capacità mentali. Una "nebbia" colpisce il cervello (Di giovedì 19 novembre 2020) Ignazio Riccio Una persona su venti, dopo essere guarita dal Coronavirus, presenta una serie di disturbi, con Strascichi sulle capacità mentali Una persona su venti, dopo essere guarita dal Covid-19, come effetto collaterale presenta disturbi al cervello, con Strascichi sulle capacità mentali. I sintomi non riguardano solo gli anziani, ma anche donne e uomini tra i 18 e i 49 anni. È definita “nebbia cognitiva” la conseguenza, più o meno grave, subita da diversi pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Se ne stanno occupando studiosi ed esperti per cercare di capire quali sono le cause della transitoria perdita di memoria, della difficoltà a mantenere la concentrazione e degli evidenti stati ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Ignazio Riccio Una persona su venti, dopo essere guarita dal Coronavirus, presenta una serie di disturbi, conUna persona su venti, dopo essere guarita dal Covid-19, come effetto collaterale presenta disturbi al, con. I sintomi non riguardano solo gli anziani, ma anche donne e uomini tra i 18 e i 49 anni. È definita “cognitiva” la conseguenza, più o meno grave, subita da diversi pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Se ne stanno occupando studiosi ed esperti per cercare di capire quali sono le cause della transitoria perdita di memoria, della difficoltà a mantenere la concentrazione e degli evidenti stati ...

fattoquotidiano : “Il Covid può influire sulle capacità mentali di persone giovani con strascichi a medio e a lungo termine”: le paro… - arual812 : RT @crlggg: Cos’è la «nebbia cognitiva»: dopo il Covid strascichi sulle capacità mentali in una persona su 20 - RobertoCastaldi : RT @Daniele_Manca: Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello, Dopo il Covid in una persona su 20 si sono regist… - crlggg : Cos’è la «nebbia cognitiva»: dopo il Covid strascichi sulle capacità mentali in una persona su 20 - StefaniaFalone : RT @Daniele_Manca: Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello, Dopo il Covid in una persona su 20 si sono regist… -

Ultime Notizie dalla rete : Strascichi sulle Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello Corriere della Sera La vacanza trasformata in un incubo di due mesi per una coppia col Covid: «Esperienza terribile»

Ora sono tornati al loro lavoro, sebbene gli strascichi addosso – morali e fisici ... Maurizio aveva un pochino di mal di gola ma sul momento non ci abbiamo fatto caso.

Consumi e lockdown, persi quasi 1,4 milioni di euro. Penalizzati tempo libero e abbigliamento

«I dati sulle immatricolazioni – spiegano i ricercatori Bankitalia ... Anche il mini-lockdown di ottobre, quindi, rischia di lasciare strascichi evidenti sui consumi degli umbri che a fine anno ...

Ora sono tornati al loro lavoro, sebbene gli strascichi addosso – morali e fisici ... Maurizio aveva un pochino di mal di gola ma sul momento non ci abbiamo fatto caso.«I dati sulle immatricolazioni – spiegano i ricercatori Bankitalia ... Anche il mini-lockdown di ottobre, quindi, rischia di lasciare strascichi evidenti sui consumi degli umbri che a fine anno ...