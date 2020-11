(Di giovedì 19 novembre 2020)- File d'auto ordinate e scorrevoli e attesa di pochi minuti per il tampone r apido. Al Liceo Classico " Tommaso" non si sono registrati gli stessi disagi di due giorni fa all'ex ...

LaGazzettaSR : #Siracusa, screening all'istituto 'Gargallo'. Nessun positivo fino alla tarda mattinata - MedexTV : Siracusa, screening per Covid-19: esteso ai Comuni sotto i 30mila abitanti con due Istituti scolastici superiori - RadioVoceVicina : SCREENING PER COVID-19 ALLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DI SIRACUSA, ESTESO AI COMUNI SOTTO I 30 MILA ABITANTI CON DUE I… - LibertaSicilia : Siracusa. Covid-19. Screening alle scuole di Siracusa, esteso ai comuni sotto i 30 mila - Libertà Sicilia… - ennatrasporti : Siracusa. Covid-19. Screening alle scuole di Siracusa, esteso ai comuni sotto i 30 mila -

Ultime Notizie dalla rete : Siracusa screening

La Gazzetta Siracusana

La seduta, con il metodo drive in, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Siracusa, ha visto impegnato personale sanitario della Usca e della Sanità penitenziaria del Distrett ...Non si arresta la campagna attivata della Regione Siciliana per contrastare la diffusione del Coronavirus nell’Isola. A partire dal 19 novembre fino al 23 dello stesso mese, sarà possibile fare i tamp ...