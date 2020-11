Roma, prima viola il coprifuoco poi prende a calci gli agenti: nei guai 44enne (Di giovedì 19 novembre 2020) Resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione: queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 44 anni originario di Caserta. L’uomo non solo ha violato il coprifuoco disposto per far fronte all’emergenza sanitaria ma è stato sorpreso in strada con un borsone pieno di monili d’oro, argento e pietre preziose. Come si sono svolti i fatti I fatti sono accaduti intorno alle 2.30 della notte tra il 18 ed il 19 novembre ed hanno visto protagonista un uomo che si trovava all’interno di una vettura con altre tre persone. Una volta notata la pattuglia della polizia del commissariato San Lorenzo, l’uomo è uscito velocemente dall’auto dandosi alla fuga. Fermato dagli agentil il 44enne è stato poi trovato con un borsone al cui interno c’erano monili, pietre preziose ed argento e di cui l’uomo non ha saputo indicare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) Resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e ricettazione: queste le accuse di cui dovrà rispondere un uomo di 44 anni originario di Caserta. L’uomo non solo hato ildisposto per far fronte all’emergenza sanitaria ma è stato sorpreso in strada con un borsone pieno di monili d’oro, argento e pietre preziose. Come si sono svolti i fatti I fatti sono accaduti intorno alle 2.30 della notte tra il 18 ed il 19 novembre ed hanno visto protagonista un uomo che si trovava all’interno di una vettura con altre tre persone. Una volta notata la pattuglia della polizia del commissariato San Lorenzo, l’uomo è uscito velocemente dall’auto dandosi alla fuga. Fermato daglil ilè stato poi trovato con un borsone al cui interno c’erano monili, pietre preziose ed argento e di cui l’uomo non ha saputo indicare ...

AlbertoBagnai : Mi hanno fatto sapere che Sky ha messo un veto su di me. Pensavano che mi rattristassi e invece ho detto “meno male… - Azione_it : Per alcuni sembrerà strano, ma per conoscere i problemi di Roma occorre un lavoro normale: prima lo studio delle cr… - repubblica : 'Scusatemi figli miei ma voglio morire, mamma', i messaggi lasciati sulla Settimana Enigmisitca dai pazienti Covid… - CorriereCitta : Roma, prima viola il coprifuoco poi prende a calci gli agenti: nei guai 44enne - MarcoStac : @Banto000 @CarloCalenda Approvo la prima parte, un centralismo democratico 2.0 Sulla seconda ho ancora le mie remor… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Prima pagina, gol e sorrisi: che Italia! Roma, ecco Tiago Pinto Siamo la Roma Covid: Ocse, servono decisioni per rilanciare l'economia ed evitare lockdown

Utilizziamo i cookie tecnici per il corretto funzionamento del sito e cookie opzionali anche di terze parti per migliorare il servizio, inviarti pubblicità e offrirti più funzionalità. Per maggiori de ...

Lite furibonda tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma: “Mi hai rotto il c****o! Ma vai a ca***e, chi sei tu?”

All'interno della Casa del “Grande Fratello Vip” la tensione è alle stelle: è stata quasi sfiorata una rissa. Protagoniste: Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Cos'hanno in comune? Poco o niente, s ...

Utilizziamo i cookie tecnici per il corretto funzionamento del sito e cookie opzionali anche di terze parti per migliorare il servizio, inviarti pubblicità e offrirti più funzionalità. Per maggiori de ...All'interno della Casa del “Grande Fratello Vip” la tensione è alle stelle: è stata quasi sfiorata una rissa. Protagoniste: Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Cos'hanno in comune? Poco o niente, s ...