Rita Pavone Anna Tatangelo “scatta la rissa”: «Tu cantavi con Gigi D’Alessio…», lei si infuria (Di giovedì 19 novembre 2020) Prime scintile ad All Together Now, la nuova edizione dello show condotto da Michelle Hunziker. Tra esibizioni pazzesche e sketch divertenti anche una lite piuttosto forte tra Rita Pavone e Anna Tatangelo. Le due cantanti si sono scontrate in più occasioni, nel momento di esprimere la propria preferenza e dare il voto ai concorrenti. Ad un certo punto, parlando dell’esibizione degli Amabili, la 75enne torinese non ha risparmiato una frecciatina alla giovane Ciociara, che ha replicato per le rime. Di mezzo? L’ex della “Ragazza di periferia” il cantante Gigi D’Alessio. leggi anche l’articolo —> Anna Tatangelo si infuria ad “All Together Now” con gli Arcade: «Stateci… Avete sbagliato» Un’accesa discussione ad “All Together Now”, format di successo di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Prime scintile ad All Together Now, la nuova edizione dello show condotto da Michelle Hunziker. Tra esibizioni pazzesche e sketch divertenti anche una lite piuttosto forte tra. Le due cantanti si sono scontrate in più occasioni, nel momento di esprimere la propria preferenza e dare il voto ai concorrenti. Ad un certo punto, parlando dell’esibizione degli Amabili, la 75enne torinese non ha risparmiato una frecciatina alla giovane Ciociara, che ha replicato per le rime. Di mezzo? L’ex della “Ragazza di periferia” il cantanteD’Alessio. leggi anche l’articolo —>siad “All Together Now” con gli Arcade: «Stateci… Avete sbagliato» Un’accesa discussione ad “All Together Now”, format di successo di ...

MediasetPlay : GO, GO, GO ???? La festa del mercoledì sera inizia ora su #Canale5 con... #AllTogetherNow ?? @m_hunziker… - MediasetPlay : Anche questa sera speriamo di avervi regalato spensieratezza, divertimento e grandi emozioni ?? Grazie per essere s… - MediasetPlay : ?? Women Power?? @m_hunziker, @Rita_Pavone_ e @_AnnaTatangelo_ hanno spaccato! ?? #AllTogetherNow - MariaAl28960990 : @red_mask9 Certo che farsi bloccare da Rita Pavone è grave. ????????Ma che le hai scritto? - AlekCaruso : RT @PalliCaponera: La modesta altezza morale di Rita Pavone -