Red Dead Redemption Remastered è realtà? Avvistato il gioco su Amazon con tanto di data di uscita (Di giovedì 19 novembre 2020) A quanto pare, Red Dead Redemption Remastered è comparso sulle pagine di Amazon. Il titolo non è stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma forse potremmo essere vicini al reveal, magari in occasione dei prossimi The Game Awards. L'unica piattaforma associata all'elenco di Amazon è Xbox One, ma, in caso di conferme, il titolo dovrebbe arrivare anche su PS4 (e probabilmente su PS5 e Xbox Series X/S). Inoltre, sembra che l'ipotetico remaster sarà lanciato il 10 dicembre. Un Red Dead Redemption Remastered non è così difficile da immaginare, dato che abbiamo già ottenuto LA Noire e Grand Theft Auto 5 sulle console di Sony e Microsoft nel 2014. Inoltre, GTA 5 è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X/S nel 2021. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) A quanto pare, Redè comparso sulle pagine di. Il titolo non è stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma forse potremmo essere vicini al reveal, magari in occasione dei prossimi The Game Awards. L'unica piattaforma associata all'elenco diè Xbox One, ma, in caso di conferme, il titolo dovrebbe arrivare anche su PS4 (e probabilmente su PS5 e Xbox Series X/S). Inoltre, sembra che l'ipotetico remaster sarà lanciato il 10 dicembre. Un Rednon è così difficile da immaginare, dato che abbiamo già ottenuto LA Noire e Grand Theft Auto 5 sulle console di Sony e Microsoft nel 2014. Inoltre, GTA 5 è in arrivo anche su PS5 e Xbox Series X/S nel 2021. Leggi altro...

ludna_thestryx : Raga, sto eiaculando. Spero che non sia una fake news ?? - EclecticFirst : @SkepticalNerd Concordo, merita, merita (anche sull'impatto post gioco, ho avuto giorni di 'vuoto', ahah, come mi è… - darth_vadermort : CARA TEM DE FATO UM DISCO VOADOR EM RED DEAD 2 BWKAHSJAHSJSJA - _neatmonster : Mi manca giusto da fare una cosa ma ho praticamente finito anche Red Dead Redemption e adesso non so più che fare - _neatmonster : Red Dead continua a calpestarmi e sputarmi addosso e io ancora qua a ringraziare -

Ultime Notizie dalla rete : Red Dead Red Dead Redemption Remastered è in lavorazione? Il gioco compare online Spaziogames.it Red Dead Redemption Remastered è realtà? Avvistato il gioco su Amazon con tanto di data di uscita

Il gioco di Rockstar Games sta per tornare? A quanto pare, Red Dead Redemption Remastered è comparso sulle pagine di Amazon. Il titolo non è stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma forse ...

GTA Online: il prossimo grande aggiornamento espanderà la mappa di gioco

GTA Online espanderà la mappa grazie alla nuova zona di gioco presente nel prossimo grande aggiornamento in sviluppo presso Rockstar North ...

Il gioco di Rockstar Games sta per tornare? A quanto pare, Red Dead Redemption Remastered è comparso sulle pagine di Amazon. Il titolo non è stato annunciato ufficialmente da Rockstar Games, ma forse ...GTA Online espanderà la mappa grazie alla nuova zona di gioco presente nel prossimo grande aggiornamento in sviluppo presso Rockstar North ...