PS5 | in UK il ritardo delle consegne è da imputare anche allaconfezione troppo grossa

PS5: in UK il ritardo delle consegne è da imputare anche alla...confezione troppo grossa (Di giovedì 19 novembre 2020) Nel Regno Unito, le persone che hanno preordinato una PlayStation 5 da uno dei più grandi rivenditori, GAME, potrebbero rimanere deluse, poiché è probabile che non tutte le console arriveranno oggi, il giorno del lancio. Il motivo? Oltre all'elevata domanda, anche uno più logistico: le confezioni delle console troppo...ingombranti. In un'e-mail ai clienti, GAME ha dichiarato: "A causa dell'elevata domanda di PlayStation 5 nel mercato del Regno Unito e delle dimensioni del prodotto, il lancio ha portato a sfide di consegna in tutto il Regno Unito per tutti i rivenditori e corrieri". Tra questi viene menzionato il corriere Yodel, affermando che GAME è stata "informata che non tutti gli ordini verranno consegnati al momento del giorno del lancio". La risposta di Yodel non si è fatta attendere e la società ha rilasciato ...

