Luca Argentero e lo scontro con Beppe Fiorello | ‘Eccesso di entusiasmo’

A poche ore dalla messa in onda dell'ultimo, attesissimo episodio della prima stagione di Doc – nelle tue mani, Luca Argentero torna sullo scontro che nei giorni scorsi ha avuto con Beppe Fiorello sui social, quando un tweet del collega sembrava sminuire il prodotto a favore della fiction che lo ha visto recentemente protagonista, Gli orologi del diavolo. Doc nelle tue mani verso l'ultima puntata, Luca Argentero: 'È solo un arrivederci' Luca Argentero spegne la polemica con Beppe Fiorello Argentero spiega che in realtà non c'è stata nessuna discussione, e che anzi i due si sono sentiti e si sono fatti una risata per il clamore che la vicenda ha sollevato: "La 'discussione' via social ...

