LIVE Thiem-Rublev 2-6, 2-3 ATP Finals 2020 DIRETTA: il russo continua a fare gara di testa (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Va fuori giri col rovescio Thiem restituendo un quindici al rivale. 30-0 Due errori del russo consentono a Thiem di prendersi un po’ di vantaggio in questo settimo game. 2-4 Rublev con un altro ace conferma ancora una volta il break di vantaggio e allunga in questo secondo set. 40-0 Ace imprendibile. 30-0 Un servizio vincente e uno schiaffo al volo: parte forte Rublev. 2-3 Thiem riesce a rimanere in linea di galleggiamento. Ora cercherà il controbreak. 40-15 Prima una risposta vincente di Rublev, poi un servizio al corpo di Thiem. Due palle buone per accorciare le cose per l’austriaco. 30-0 Thiem riesce, approfittando di due punti giocati male dal suo ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Va fuori giri col rovesciorestituendo un quindici al rivale. 30-0 Due errori delconsentono adi prendersi un po’ di vantaggio in questo settimo game. 2-4con un altro ace conferma ancora una volta il break di vantaggio e allunga in questo secondo set. 40-0 Ace imprendibile. 30-0 Un servizio vincente e uno schiaffo al volo: parte forte. 2-3riesce a rimanere in linea di galleggiamento. Ora cercherà il controbreak. 40-15 Prima una risposta vincente di, poi un servizio al corpo di. Due palle buone per accorciare le cose per l’austriaco. 30-0riesce, approfittando di due punti giocati male dal suo ...

