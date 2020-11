Lega Pro, Ghirelli chiarisce: “La Serie C non si ferma, ecco la programmazione delle gare da recuperare” (Di giovedì 19 novembre 2020) Parola a Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, attraverso una nota, ha fatto chiarezza sull'attuale situazione del mondo Serie C, spegnendo totalmente e definitivamente l'ipotesi di una possibile sospensione dell'attuale campionato per recuperare le tante gare rinviate: "Noi andiamo avanti. Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC", si legge nelle dichiarazioni riportare sul portale TuttoC. Di seguito, la ... Leggi su mediagol (Di giovedì 19 novembre 2020) Parola a Francesco. Il presidente dellaPro, attraverso una nota, ha fatto chiarezza sull'attuale situazione del mondoC, spegnendo totalmente e definitivamente l'ipotesi di una possibile sospensione dell'attuale campionato per recuperare le tanterinviate: "Noi andiamo avanti. Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC", si legge nelle dichiarazioni riportare sul portale TuttoC. Di seguito, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro LEGA PRO, Comitato 4.0: "Lavoriamo nell'interesse dei nostri club" Tuttocampo Catania-Turris, dove vedere: diretta Tv e streaming . Probabili formazioni

Catania-Turris: entrambe le squadre non hanno iniziato al meglio la stagione, ma più difficile la situazione dei siciliani ...

Avellino, chiesto il rinvio della gara di Potenza: lupi verso il terzo stop di fila

In mattinata l’Avellino ha chiesto alla Lega Pro il rinvio a data da destinarsi della gara con il Potenza, prevista per lunedì 23 novembre alle 21. La richiesta è dovuta ...

