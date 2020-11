Le vendite al dettaglio di Macy’s sono diminuite del 20% nel Q3 (Di venerdì 20 novembre 2020) Macy’s Inc. (NYSE: M) ha pubblicato giovedì i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hanno evidenziato un calo di oltre il 20% nelle vendite al dettaglio. La società ha attribuito vendite accomodanti alla pandemia di Coronavirus che negli ultimi mesi ha limitato le persone alle loro case. Il COVID-19 ha finora infettato più di 11 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti. Macy’s aveva tagliato 3900 posti di lavoro aziendali o quasi il 3% della sua forza lavoro a giugno per attutire il colpo economico della pandemia in corso. Risultati finanziari del Q3 di Macy rispetto alle stime degli analisti Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe stampato 2,91 miliardi di sterline di entrate nel terzo trimestre. La loro stima di ... Leggi su invezz (Di venerdì 20 novembre 2020)Inc. (NYSE: M) ha pubblicato giovedì i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale che hanno evidenziato un calo di oltre il 20% nelleal. La società ha attribuitoaccomodanti alla pandemia di Coronavirus che negli ultimi mesi ha limitato le persone alle loro case. Il COVID-19 ha finora infettato più di 11 milioni di persone negli Stati Uniti e causato oltre 250.000 morti.aveva tagliato 3900 posti di lavoro aziendali o quasi il 3% della sua forza lavoro a giugno per attutire il colpo economico della pandemia in corso. Risultati finanziari del Q3 di Macy rispetto alle stime degli analisti Secondo Refinitiv, gli esperti avevano previsto che la società avrebbe stampato 2,91 miliardi di sterline di entrate nel terzo trimestre. La loro stima di ...

