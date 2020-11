La moka può esplodere? Sì, se commettete questi errori… attente! (Di giovedì 19 novembre 2020) Sapete che la moka può esplodere se si commettono alcuni errori? Per bere il caffè senza pericoli, date un’occhiata ad alcuni consigli preziosissimi. Per fare un espresso molto carico, dovete avvolgere il filtro e creare un cerchio con il pollice e l’indice, aggiungendo la polvere e facendo una “piccola montagna”. C’è chi, però, esagera un po’ troppo e rende quasi inevitabile l’effetto boom. Questo perché, se si riempie il filtro con troppo caffè, l’acqua durante il passaggio ha difficoltà a salire. Di conseguenza, aumenta anche la pressione nella base della caffettiera dove c’è l’acqua e con essa il rischio che possa scoppiare. Curiose di sapere come scongiurare ogni pericolo? Iniziamo! La moka può esplodere: ecco perché Usare molta polvere fa sì che il filtro si vada ad ostruire: i piccoli buchi cominciano a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 19 novembre 2020) Sapete che lapuòse si commettono alcuni errori? Per bere il caffè senza pericoli, date un’occhiata ad alcuni consigli preziosissimi. Per fare un espresso molto carico, dovete avvolgere il filtro e creare un cerchio con il pollice e l’indice, aggiungendo la polvere e facendo una “piccola montagna”. C’è chi, però, esagera un po’ troppo e rende quasi inevitabile l’effetto boom. Questo perché, se si riempie il filtro con troppo caffè, l’acqua durante il passaggio ha difficoltà a salire. Di conseguenza, aumenta anche la pressione nella base della caffettiera dove c’è l’acqua e con essa il rischio che possa scoppiare. Curiose di sapere come scongiurare ogni pericolo? Iniziamo! Lapuò: ecco perché Usare molta polvere fa sì che il filtro si vada ad ostruire: i piccoli buchi cominciano a ...

