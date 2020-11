Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida super! Quarti di finale in scioltezza nei -52 kg (Di giovedì 19 novembre 2020) Una splendida Odette Giuffrida ha fatto il suo esordio alla grande negli Europei 2020 di Judo di scena a Praga (Repubblica Ceca). L’azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria dei -52 kg, ha dominato il proprio incontro con la polacca Karolina Pienkowska (n.30 della classifica mondiale e quinta quest’anno nel Grand Prix di Tel Aviv). Ebbene, Giuffrida ha subito messo sotto pressione l’avversaria, costringendola a subire uno shido. Dopo di che, con prese da campionessa, Odette ha prima completato sul tatami un grande waza-ari e poi a 1’28” dal termine del confronto un ippon. Un match senza storia, in cui l’azzurra ha dimostrato di esserci mentalmente e fisicamente. Sulla sua strada ci sarà ora la svizzera Fabienne Kocher (seconda nel Grand Slam a ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Una splendidaha fatto il suo esordio alla grande neglididi scena a Praga (Repubblica Ceca). L’azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria dei -52 kg, ha dominato il proprio incontro con la polacca Karolina Pienkowska (n.30 della classifica mondiale e quinta quest’anno nel Grand Prix di Tel Aviv). Ebbene,ha subito messo sotto pressione l’avversaria, costringendola a subire uno shido. Dopo di che, con prese da campionessa,ha prima completato sul tatami un grande waza-ari e poi a 1’28” dal termine del confronto un ippon. Un match senza storia, in cui l’azzurra ha dimostrato di esserci mentalmente e fisicamente. Sulla sua strada ci sarà ora la svizzera Fabienne Kocher (seconda nel Grand Slam a ...

OA_Sport : Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida super! Quarti di finale in scioltezza nei -52 kg - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Angelo Pantano vola ai quarti di finale nei -60 kg! Ippon su Mkheide! - zazoomblog : LIVE Judo Europei 2020 in DIRETTA: Pantano ai quarti! Giorda agli ottavi tra poco Odette Giuffrida - #Europei… - OA_Sport : Judo, Europei 2020: Francesca Giorda supera al primo turno la turca Senturk per ippon, subito out Milani - zazoomblog : Judo Manuel Lombardo squalificato agli Europei 2020! La causa e cosa è successo - #Manuel #Lombardo #squalificato… -

Ultime Notizie dalla rete : Judo Europei LIVE Judo, Europei 2020 in DIRETTA: Pantano ai quarti! Giorda e Giuffrida agli ottavi! OA Sport Judo, Europei 2020: Odette Giuffrida super! Quarti di finale in scioltezza nei -52 kg

Una splendida Odette Giuffrida ha fatto il suo esordio alla grande negli Europei 2020 di judo di scena a Praga (Repubblica Ceca). L’azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria ...

Judo, Europei 2020: Angelo Pantano vola ai quarti di finale nei -60 kg a Praga!

Eccellente Angelo Pantano. L’azzurro, all’esordio assoluto negli Europei Senior di judo, si sta comportando da primattore sul tatami della 02 Arena di Praga (Repubblica Ceca). L’azzurro infatti, dopo ...

Una splendida Odette Giuffrida ha fatto il suo esordio alla grande negli Europei 2020 di judo di scena a Praga (Repubblica Ceca). L’azzurra, al via dal secondo turno (n.4 del ranking) nella categoria ...Eccellente Angelo Pantano. L’azzurro, all’esordio assoluto negli Europei Senior di judo, si sta comportando da primattore sul tatami della 02 Arena di Praga (Repubblica Ceca). L’azzurro infatti, dopo ...