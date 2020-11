I sub che hanno regalato le loro bombole d'ossigeno ai malati Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) All'appello dei medici della Campania sulle introvabili bombole d'ossigeno, hanno risposto i sub dei Campi Flegrei. Un altro splendido esempio di solidarietà durante la pandemia : chi può dona quello ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) All'appello dei medici della Campania sulle introvabilid'risposto i sub dei Campi Flegrei. Un altro splendido esempio di solidarietà durante la pandemia : chi può dona quello ...

jdbmyeverythjng : @CanDeme78112298 su maxishow con i sub italiani o ci sono anche gruppi su FB che le pubblicano Io la guardo su Turkish123 con sub inglesi - dbgiovanna : RT @VitoMancuso: È terribile ma direi anche consueto, quante volte la croce è stata presa in ostaggio, si pensi solo al termine “crociate”… - Csep75 : RT @GagliardoneS: E' normale leggere di Sub che DONANO le loro bombole d'ossigeno ai malati covid quando abbiamo un Di Maio che dallo stapp… - Pura_Vida69 : RT @leggoit: I sub che hanno regalato le loro bombole d'ossigeno ai malati Covid - stenric56 : RT @GagliardoneS: E' normale leggere di Sub che DONANO le loro bombole d'ossigeno ai malati covid quando abbiamo un Di Maio che dallo stapp… -