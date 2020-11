Grazie a uno smartwatch potremmo avere una diagnosi precoce del covid, anche in assenza di sintomi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Un semplice smartwatch potrebbe rivelarci se siamo positivi al covid, pur non avendo i sintomi della malattia. E' l'ipotesi alla base di uno studio realizzato su 3.500 persone dagli esperti della Stanford University, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering. “Le informazioni raccolte dagli smartwatch – spiega Tejaswini Mishra della Stanford University – possono essere utilizzate per il rilevamento pre-sintomatico di covid-19”. Il team di esperti si è detto convinto che nel 63% dei casi è possibile scoprire la positività al covid prima della comparsa dei sintomi, utilizzando semplicemente i dati fisiologici elaborati dagli smartwatch. In particolare, sono stati analizzati i dati di 32 individui positivi ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Un semplicepotrebbe rivelarci se siamo positivi al, pur non avendo idella malattia. E' l'ipotesi alla base di uno studio realizzato su 3.500 persone dagli esperti della Stanford University, descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Biomedical Engineering. “Le informazioni raccolte dagli– spiega Tejaswini Mishra della Stanford University – possono essere utilizzate per il rilevamento pre-sintomatico di-19”. Il team di esperti si è detto convinto che nel 63% dei casi è possibile scoprire la positività alprima della comparsa dei, utilizzando semplicemente i dati fisiologici elaborati dagli. In particolare, sono stati analizzati i dati di 32 individui positivi ...

borghi_claudio : @boni_castellane Azzo... governo uno stato, ho il potere di veto sul bilancio UE e non me ne sono accorto. Grazie p… - AmbCina : Lo sviluppo verde e #sostenibile della #Cina, non è solo uno slogan, ma bensì un'azione più che pratica. Il Saihanb… - ComuneRE : In classe con un capodoglio? A Reggio si può. I Musei sono uno degli spazi culturali che ospitano le bambine e i ba… - Fffhggg16 : @ZanoMind Non doveva scusarsi Lupo ha vinto grazie a uno streamsniper così Felix dopo lo ha fatto perdere così è gi… - trentuno08 : Partitella ad Uno? Magari con qualcuno che sappia battermi grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie uno iPhone 12 Pro, Apple sforna un nuovo "gioiello": tutte le funzioni messe alla prova Sky Tg24 Amazon Echo Show 5 + camera: 75€ di sconto, per poco

Rendi subito più smart la tua casa, risparmiando quasi 80€ grazie allo sconto sull’acquisto di Amazon Echo Show 5 insieme a Blink Mini.

L’amore di Gillo Dorfles per la sua Paestum, in una mostra

Paestum, meta estiva prediletta del grande Gillo Dorfles, ricorda il critico d'arte con una mostra di sue opere: ceramiche, incisioni e materiali minimi ...

Rendi subito più smart la tua casa, risparmiando quasi 80€ grazie allo sconto sull’acquisto di Amazon Echo Show 5 insieme a Blink Mini.Paestum, meta estiva prediletta del grande Gillo Dorfles, ricorda il critico d'arte con una mostra di sue opere: ceramiche, incisioni e materiali minimi ...