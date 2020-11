George Clooney non è Babbo Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) Averne amici così PARTE I Siamo nel 2017. Rande Gerber, marito di Cindy Crawford e grande amico di George Clooney, racconta alla trasmissione “Headliners”, sul network MSNBC, un aneddoto: “Abbiamo un gruppo di amici chiamato “The Boys” e un giorno George ci ha invitati a casa sua a Los Angeles. Era il 27 settembre 2013. “Sono così fortunato ad avervi tutti nella mia vita e non sarei dove sono senza di voi – ha detto George – Quindi per me è davvero importante provare a restituirvi quello che mi avete dato, sarei felice se apriste queste valigette”. Gerger racconta che Clooney aveva messo nelle valigette un milione di euro e aveva pagato tutte le loro tasse. Averne amici cosi, PARTE II Siamo nel 2020. I giornali titolano “George Clooney regala un milione di euro ai suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Averne amici così PARTE I Siamo nel 2017. Rande Gerber, marito di Cindy Crawford e grande amico di, racconta alla trasmissione “Headliners”, sul network MSNBC, un aneddoto: “Abbiamo un gruppo di amici chiamato “The Boys” e un giornoci ha invitati a casa sua a Los Angeles. Era il 27 settembre 2013. “Sono così fortunato ad avervi tutti nella mia vita e non sarei dove sono senza di voi – ha detto– Quindi per me è davvero importante provare a restituirvi quello che mi avete dato, sarei felice se apriste queste valigette”. Gerger racconta cheaveva messo nelle valigette un milione di euro e aveva pagato tutte le loro tasse. Averne amici cosi, PARTE II Siamo nel 2020. I giornali titolano “regala un milione di euro ai suoi ...

