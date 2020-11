Coronavirus, in Veneto 3.753 contagi in 24 ore. Zaia: «Ospedali sotto pressione, preoccupano i ricoveri in area non critica» (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 3.753 i nuovi contagi da Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 112.691 il numero totale dei casi nella Regione. I morti sono 38, con il bilancio complessivo che sale a 3.057 dall’inizio della pandemia, tra Ospedali e case di riposo. I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione Veneto. Le persone attualmente positive sono 66.582. «Ci preoccupa il numero dei ricoveri in area non critica, è la vera pressione sui nostri Ospedali», ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. I ricoverati sono 2.242 (50 in più nelle ultime ore) in area non critica, mentre 296 pazienti (+5) sono in terapia intensiva. Leggi anche: Ancora 52 ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono 3.753 i nuovida Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, dato che porta a 112.691 il numero totale dei casi nella Regione. I morti sono 38, con il bilancio complessivo che sale a 3.057 dall’inizio della pandemia, trae case di riposo. I dati emergono dal bollettino diffuso dalla Regione. Le persone attualmente positive sono 66.582. «Ci preoccupa il numero deiinnon, è la verasui nostri», ha detto il presidente delLuca. I ricoverati sono 2.242 (50 in più nelle ultime ore) innon, mentre 296 pazienti (+5) sono in terapia intensiva. Leggi anche: Ancora 52 ...

