Caso Genovese, la vittima 18enne: “Sono distrutta e sotto choc” (Di giovedì 19 novembre 2020) La vittima dello stupro da parte di Antonio Genovese si dice distrutta e sotto choc per quanto accaduto: le parole della 18enne al suo legale “Sono distrutta, confusa e sotto shock. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere”. Questo è quanto rivelato dalla 18enne, vittima dello stupro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladello stupro da parte di Antoniosi dicechoc per quanto accaduto: le parole dellaal suo legale, confusa eshock. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere”. Questo è quanto rivelato dalladello stupro L'articolo proviene da Inews.it.

