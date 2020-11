Caso Genovese, Bertevello: “Le ragazze non vogliono denunciare” (Di giovedì 19 novembre 2020) L’influencer Christina Bertevello ha raccontato di aver ascoltato la testimonianza di tante ragazze che hanno preso parte ai festini di Alberto Genovese, l’imprenditore ora in carcere con l’accusa di sequestro e stupro. Pare però che nessuna di esse abbia al momento intenzione di denunciare. “Non vogliono dire nulla, non vogliono esporsi” “Ho parlato con alcune ragazze che andavano alle feste di Genovese, ma non vogliono dire nulla, non vogliono esporsi“. Queste le prime ed inquietanti affermazioni dell’influencer da 700mila follower su Instagram, Christina Bertevello, la quale oggi ha rilasciato un’intervista a Radio Capital. La giovane ha parlato di Alberto Genovese, l’imprenditore che, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) L’influencer Christinaha raccontato di aver ascoltato la testimonianza di tanteche hanno preso parte ai festini di Alberto, l’imprenditore ora in carcere con l’accusa di sequestro e stupro. Pare però che nessuna di esse abbia al momento intenzione di denunciare. “Nondire nulla, nonesporsi” “Ho parlato con alcuneche andavano alle feste di, ma nondire nulla, nonesporsi“. Queste le prime ed inquietanti affermazioni dell’influencer da 700mila follower su Instagram, Christina, la quale oggi ha rilasciato un’intervista a Radio Capital. La giovane ha parlato di Alberto, l’imprenditore che, in ...

