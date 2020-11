Calciomercato Juventus, agente di Jorginho: “Abbiamo fatto un colloquio con i dirigenti bianconeri” (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus è alla continua ricerca di nuove soluzioni a centrocampo e il nome di Jorginho non può mai mancare. L’ex Hellas Verona e Napoli, dal suo arrivo al Chelsea è costantemente tra i protagonisti della squadra allenata attualmente da Frank Lampard, la sua visione in campo e l’intelligenza calcistica che possiede potrebbero tornare molto utile ad Andrea Pirlo. Joao Santos, procuratore del giocatore italobrasiliano, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva: “Nelle ultime dieci partite della Nazionale ha sempre giocato e ogni lavora sempre in vista dell’Europeo del prossimo anno. Da quando c’è Mancini ha avuto continuità in Nazionale e ha dimostrato di poter dare il proprio contributo alla maglia azzurra. La fascia di capitano è un altro segno dell’importanza che riveste nel gruppo azzurro. Per Jorge giocare in Premier League è importante, ci ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Laè alla continua ricerca di nuove soluzioni a centrocampo e il nome dinon può mai mancare. L’ex Hellas Verona e Napoli, dal suo arrivo al Chelsea è costantemente tra i protagonisti della squadra allenata attualmente da Frank Lampard, la sua visione in campo e l’intelligenza calcistica che possiede potrebbero tornare molto utile ad Andrea Pirlo. Joao Santos, procuratore del giocatore italobrasiliano, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva: “Nelle ultime dieci partite della Nazionale ha sempre giocato e ogni lavora sempre in vista dell’Europeo del prossimo anno. Da quando c’è Mancini ha avuto continuità in Nazionale e ha dimostrato di poter dare il proprio contributo alla maglia azzurra. La fascia di capitano è un altro segno dell’importanza che riveste nel gruppo azzurro. Per Jorge giocare in Premier League è importante, ci ...

